Muğla’da hazine arazilerini satan şebeke çökertildi! 30 mağduru 60 milyon TL dolandırmışlar

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen, hazineye ait arazileri sahte evrak oluşturarak satan şebeke tespit edildi. Bu kapsamda 30 mağduru yaklaşık 60 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla merkezli Ankara, İstanbul ve Antalya illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 cep telefonu, 3 bilgisayar ve çok sayıda boş ve dolu senet, tapu fotokopisi, devir sözleşmesi, vekaletname ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.