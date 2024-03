Saime Bucaklıoğlu: Modern Hayvan Barınakları ve Hayvan otelleri hizmete açılacak

Güzelbahçe'nin her sokağını gezerek sokak hayvanları için hazırladığı projeler hakkında ayrıntılı bilgiler veren Bucaklıoğlu; "Güzelbahçe'li hemşehrilerimize, can dostlarımıza daha iyi bir yaşam sunmak amacıyla modern hayvan barınakları ve hayvan otelleri projemizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

CAN DOSTLARA KALİTELİ YAŞAM

Can dostlarımıza kaliteli yaşam olanakları sunmanın gerekliliğini dile getiren Bucaklıoğlu, "Hayvanlar bizim için sadece dostlar değil, aynı zamanda aile üyeleridir. Bu nedenle, onların iyi yaşamları ve sağlıkları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. Modern hayvan barınaklarımızda ve hayvan otellerimizde, dostlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek en iyi koşulları sağlamak için titizlikle çalıştık. Bu yola çıkarken öncelik verdiğimiz can dostlarımıza, kaliteli yaşam olanakları sunmanın mutluluğunu yaşayacağız.'' açıklamasında bulundu.

"CAN DOSTLARIMIZIN YAŞAMLARI VE SAĞLIKLARI BİZİM ÖNCELİĞİMİZDİR"

Hayvan barınaklarının mobil uygulama sayesinde 7/24 takip edilebileceğini açıklayan Başkan adayı Bucaklıoğlu, ''Hayvan barınaklarımızda, hayvan dostlarımızın konforu ve sağlığı için gerekli olan her şey düşünülmüştür. Hijyenik ortamlarda, geniş ve rahat alanlarda hayvanlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir ortam sunuyoruz. 7/24 takip edebileceğiniz bir mobil uygulama ile hayvanlarımızın durumunu her zaman kontrol edebileceğiz. Hayvan otellerimizde ise, tatil veya iş seyahati gibi durumlarda hayvanlarınızı güvenle bırakabileceğiniz bir alternatif sunuyoruz. Profesyonel ekiplerimiz, hayvanlarınızın bakımı ve ihtiyaçları konusunda titizlikle çalışacak ve onların konforunu sağlamak için gereken her şeyi yapacak. Dostlarımızın yaşamları ve sağlıkları bizim önceliğimizdir. Modern hayvan barınaklarımız ve hayvan otellerimiz, bu amaç doğrultusunda atılan önemli adımlardan sadece birkaçıdır. Hayvanseverlerin desteğiyle, daha nice projelerle dostlarımıza daha iyi bir yaşam sunmaya devam edeceğiz. Dostlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Güzelbahçe'de hayvan dostlarımız için yapılan modern barınaklar ve otellerin duyurusunu yapmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.