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Giriş Tarihi: 27.3.2024 03:18

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan İsrail ile işbirliği iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), İsrail ile savunma sanayisi alanında işbirliği kapsamında hiçbir faaliyetin bulunmadığını açıkladı

AA
Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan İsrail ile işbirliği iddialarına yalanlama

SSB'nin konuya ilişkin X'teki paylaşımında, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığının, İsrail ile savunma sanayisi alanında işbirliği kapsamında hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan İsrail ile işbirliği iddialarına yalanlama
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