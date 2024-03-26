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Giriş Tarihi: 26.3.2024 13:06 Son Güncelleme: 26.3.2024 13:20

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Bayram sonrasını işaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bayram sonrasını işaret eden Kurtulmuş "Bayram sonrası partilerimizi ziyaret edeceğim. Tek tek hepsiyle görüşürüm, inisiyatif alırım. Mühim olan anayasa değişikliği konusunda hazır olabilmeleri" ifadelerini kullandı.

AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa mesajı: Bayram sonrasını işaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün akşam katıldığı bir iftar programında gündemi değerlendirdi. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail soykırımı hakkında bir kez daha ateşkes çağrısı yapan Kurtulmuş ABD'nin BMGK'deki Gazze oylamasında çekimser kalması ile ilgili "Yeni bir barış imkanının, en azından ateşkes imkanının ortaya çıkması için bir adım atılmış oldu. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı adımlarını önleyecek mekanizma kurulmalı. Türkiye'nin içinde olduğu bir barış gücü oluşturulursa İsrail bu kadar rahat adım atamaz" dedi.

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili bayram sonrasını işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: Bayram sonrası partilerimizi ziyaret edeceğim. Tek tek hepsiyle görüşürüm, inisiyatif alırım. Mühim olan anayasa değişikliği konusunda hazır olabilmeleri.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Bayram sonrasını işaret etti
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