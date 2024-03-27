200 kişi İYİ Parti’den istifa edip, Cumhur ittifakına katıldı

İYİ Parti Kemer Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı ve İYİ Parti Kemer Belediye Meclis Üyesi adayı olan Erdem Özkan, partisi ve meclis üyesi adaylığından istifa ederek seçimde Cumhur İttifakı AK Parti Kemer Belediye Başkan adayı Rahman Şeker'i destekleme kararı aldığını açıkladı. Rahman Şeker'in Kiriş'te verdiği iftara aile yakınları ve 200'ü aşkın genç arkadaşı ile gelen Erdem Özkan, gençlerin artık siyasette yer alma zamanın geldiğini belirterek Rahman Şeker'i sonuna kadar desteklediklerini söyledi, zafere Rahman Şeker ve ekibinin ulaşacağını söyledi.

KEMER GERÇEK BELEDİYECİLİK İLE BULUŞACAK

Erdem Özkan yaptığı konuşmada, "Biz Kemer'de doğduk. Kemer'de büyüdük, gözümüzü burada açtık. Evlendik, çocuklarımız burada büyüyor. Bizim Kemer'e çok büyük vefa borcumuz var. Allah nasip etti bizler, siyasetle buluştuk, siyasette fikir sahibi olduk. Belli dönemler çalışmalar yaptık. Ben Kemer'de İYİ Parti'de kurucu gençlik kolları başkanlığın yaptım. İl Delegeliğinde bulundum. Yıllardır da bir şekilde siyasetin içinde dostlarımla görüşüyoruz ve Kemer'in geleceğini en güzel nasıl şekillendirebiliriz, Kemer'de neler yapabiliriz diye bir koldan çalışıyoruz. Bugün Kemer'de siyasi mecralarda sıra dışı olaylar olmakta. Bizim de hoşumuza gitmeyen bir takım oluşumlar, bir takım farklı işgüzar işler olmaktaydı. Hakkaniyetli bir arayış içersine girdim. Tabi bu arayış içerisinde daha önce de tanıdığım Rahman Şeker abimin bu mücadelesini gördüm. Tüm yapılanmalara hakim olduğum için ince eledim sık dokudum ve burada olma kararı aldım. Kemer son 15 yıldır hep geriye gitmektedir. Çok sevdiğimiz Kemer her geçen gün geriye gitmektedir. Bu yüzden Kemer'in hükümet desteğine Cumhur İttifakının desteğine ihtiyacı olduğuna Rahman Şeker gibi 4 üniversite bitirmiş Kemer'e aşık, Kemer'in evladına teslim edilmesini gerektiğini düşünmekteyim. Kemer 31 Mart'tan sonra gerçek belediyecilik ile buluşacak" dedi.

HEYECANLA 31 MART AKŞAMINI BEKLİYORUZ

Rahman Şeker de her geçen gün katılımlar ile büyüdüklerini ifade ederken, Erdem Özkan ve ekibine hoş geldiniz dedi. 31 Mart'ta kazanacaklarını ve Kemer'in altın çağını başlatacaklarını söyledi. Rahman Şeker yaptığı konuşmasında, "Çok kıymetli kardeşimiz Erdem Özkan ekibiyle, arkadaşlarıyla, dostlarıyla, ailesi ile birlikte aramıza katıldı. Bugün bizimle yol yürüyecek olmanın heyecanını bizimle yaşattığı için teşekkür ediyorum. Beş gün sonra Cumhuriyet meydanında 31 Mart akşamı zafer kutlamak için hepinizi davet ediyorum" dedi.