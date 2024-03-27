Aydın: Ortahisar’ı ortak akılla birlikte yöneteceğiz

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar odalarını ziyaret etti. Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası, Trabzon Elbise Temizleyiciler ve Halı Yıkamacılar Odası, Trabzon Elektrik ve Radyocular Odası, Trabzon Elektronikçiler Odası, Trabzon Lokantacılar Odası, Trabzon Kasaplar ve Celepler Odası, Trabzon Marangoz ve Mobilyacılar Odası, Trabzon Ayakkabıcılar Odası, Trabzon Fotoğrafçılar Odası, Trabzon Matbaacılar Ciltçiler ve Kırtasiyeciler Odası, Trabzon Servis Araçları İşletmecileri Odası, Trabzon Soğuk Demirciler, Kaynakçılar Odası ile Trabzon Seyyar Semt Pazarcılar Odası'nı ziyaret eden Aydın tüm buluşmalarda ortak akıl vurgusu yaptı.

Ziyaretlerde konuşan Aydın, "31 Mart zaferinin ardından göreve geldiğimizde ilçemizi tüm odalarımızla istişare halinde yöneteceğiz. Türkiye Yüzyılı Şehirleri için gece gündüz demeden çalışacağız. Odalarımızdan aldığımız talepleri ve sorunları çözme noktasında ortak aklı ön plana çıkartacağız. Ortahisar ilçemizde hizmet zincirini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız sürecek. Ahmet Metin Genç Başkanımızın Ortahisar'da yükselttiği çıtayı daha da yukarı çıkartmak amacındayız. Bunun için tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Büyükşehir Belediyemiz ve Ortahisar Belediyemiz birlikte çalışarak vatandaşlarımızın daha mutlu bir yaşam sürmesi için görev başında olacağız. El ele vererek Trabzon'a çok faydalı hizmetler sunmaya devam etmek arzusundayız" dedi.