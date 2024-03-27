Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 ilde 881 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van'da 4 gün süren operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, 15'i tutuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca operasyonlar sonucu düzensiz göçmenlerin arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan; 4 BTÖ mensubu ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca, AK-47 piyade tüfeği, 24 araç, sürat teknesi, çok miktarda Türk Lirası, döviz ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek! Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.