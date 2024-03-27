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Giriş Tarihi: 27.3.2024 16:34

CHP’li Başkan Gürün’den Özel’e tavır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Muğla programının duyurulmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, aynı saatlerde ‘Hesap Verme ve Bilgilendirme Toplantısı’nı açıklaması dikkat çekti. CHP’li Başkan Osman Gürün tarafından toplantı düzenlenmesi Özel’e karşı tavır olarak yorumlandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
CHP’li Başkan Gürün’den Özel’e tavır

Yerel seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın Muğla'ya geliyor. Özgür Özel 28 Mart Perşembe günü önce saat 14.00'te Ortaca Giysi Pazaryeri'nde, 17.00'de ise Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.
Özgür Özel'in Muğla programının duyurulmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, aynı saatlerde 'Hesap Verme ve Bilgilendirme Toplantısı'nı açıklaması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özel'in, Muğla programının olduğu saatlere CHP'li Başkan Osman Gürün tarafından toplantı düzenlenmesi manidar olarak yorumlandı.

Özgür Özel, aday olmayacağını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün yaptığı hizmetleri sayarak görevinin bitmediğini ve Genel Merkezde kuracakları danışma masasında yer alacağını söyledi.

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CHP’li Başkan Gürün’den Özel’e tavır
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