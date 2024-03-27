Kendi ağırlığın 3 katı büyüklüğünde kitle ile dünyaya geldi

Şanlıurfa'da özel bir hastanede yeni doğan bir bebek kendi ağırlığından 3 kat büyüklüğünde kitle ile dünyaya geldi. Hastayı ameliyat eden özel hastanenin Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Suat Erkoç ve ekibi, operasyon sonucu bebeğin 3 katı büyüklüğündeki kitle ameliyat ile çıkartıldı.

Erkoç, "Teratom yaklaşık 50.000 doğumda bir gözüken ve kuyruk sokumu diye tabir edilen koksiks denilen yapıdan köken alır. Ama bizim ameliyat ettiğimiz hastadaki tümör büyüklüğü görmeye alışık olduğumuzdan çok daha büyük ve neredeyse hastanın kendi ağırlığının 3 katı büyüklüğünde. Kitleyi total olarak çıkardık. Hastanın tedavisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde devam ediyor" dedi.

Bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde olduğu öğrenildi. Kitle incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.