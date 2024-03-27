Özdere’de esnafla buluştu Binlerce vatandaşla oruç açtı

Menderes Belediye Başkan Adayı Akdeniz, programlarında yaptığı konuşmalarda; Menderes'in Evliya Çelebi'nin de dediği gibi cennetten bir köşe olduğuna dikkat çekerek projelerini anlattı. Akdeniz; "Özdere ve Gümüldür'ün hak ettiği yere gelmesi için sektör bileşenleri, halkımız ve esnafımızla birlikte hareket edeceğiz. Evet, Menderes cennetten bir köşe ve parlamayı hak ediyor." dedi. Başkan Adayı Sinan Akdeniz, iftar yemeğinde ise, birlik beraberlik mesajı vererek; Mendereslileri sandıkta birleşmeye davet etti.

"BU KARDEŞİNİZ, SİZİ MAHÇUP ETMEZ"

Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz; Özdere halkıyla iftarda buluştu. Binlerce vatandaşın katıldığı iftarda, birlik beraberlik çağrısı yapan Akdeniz şunları söyledi; " 31 Mart'ta yapacağımız seçim Menderes'in geleceğini nasıl hayal ettiğimize bağlı olmalı. Hepimizi birleştiren milli, manevi değerler çerçevesinde olmalı, ilçemizin sorunlarının çözümü, büyümesi için olmalı. O nedenle, tüm hemşehrilerime; sandıkta birleşelim ve ilçemizi birlikte yönetelim, diyorum. Hizmette adil bir dağılım, her an ulaşabileceğiniz bir başkan, hızla vücut bulan yatırımlar isteyenler için bu kardeşiniz hazır. Sinan Akdeniz, sizin bir evladınız, ağabeyiniz, yol arkadaşınız. Güveninizi asla sarsmayacak, verdiğim sözleri sonuna kadar tutacağım."

"HEM TURİST HEM VATANDAŞ İÇİN…''

Özellikle sahil bölgelerinde Gümüldür, Çukuraltı, Ortaköy, Ahmetbeyli ve Yoncaköy mevkiinde bulunan mavi bayraklı plajların fiziksel donatı ihtiyaçlarını gidereceklerini belirten Başkan Adayı Sinan Akdeniz; Özdere esnafının sorularını cevaplayarak önerilerini de dinledi. Akdeniz; " İlçemizde belediyemizin gücü ve kazan kazan anlayışı ile turizmin önünü açacağız. Önce donatı alanlarımızı elden geçireceğiz. Mavi bayraklı plajlarda soyunma kabini, duş ve tuvalet alanları sıkıntılı. Plaj spor sahaları, yeme-içme alanları, cankurtaran hizmetleri yetersiz. 5 yıldır kendi haline bırakılmış bir ilçede yaşıyoruz. Yol, doğal gaz sorunlarını biliyorum. Mutlaka çözeceğiz. Turistik destinasyonlara yeni sosyal tesisler kazandırılacak. Gümüldür, Özdere, Ahmetbeyli hattında vatandaşlarımızın da aileleriyle birlikte denize girebileceği, yeme-içme ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabileceği tesisler olacak." diye konuştu.

"ESNAFIMIZ DA KALKINACAK"

Menderes, Gümüldür duble yolunun mutlaka yapılacağını kaydeden Akdeniz: Marina Projesinin de ilçe için büyük bir atak sağlayacağını söyledi. Başkan Adayı Sinan Akdeniz; Gümüldür Balıkçı Barınağı'nın statü sorununun çözüleceğini; ayrıca Özdere'ye panoramik cam seyir terası yapılacağını duyurdu. Kesre bölgesi yatırım hedeflerine ilişkin de bilgi veren Akdeniz; "İlçemiz merkezinde iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekli konaklama tesislerinin inşası konusunda özel sektör temsilcilerinin desteklenmesi ve ilçemizin tanıtımı için girişimlerde bulunulacağız. Bölgenin kalkınması demek, esnafımızın da kalkınması demek. Yöremize ve ihtiyaca özgü tasarlanmış bir pazar yeri projemiz de var." dedi.