Şimdi Seyhan zamanı

Seyhan'a hak ettiği değeri vermek için yola çıktığını vurgulayan Hatipoğlu, "Ben Başkan olmaya değil, Seyhan'daki herkesin kardeşi olmaya adayım" dedi.

Başkan adayı Hatipoğlu, projelerinin önceliğinin güvenli, huzurlu ve temiz bir Seyhan olduğuna, sosyal belediyeciliğe ve kentsel dönüşüme öncelik verdiğine dikkat çekti. 1 Nisan'ın AK Parti belediyeciliği ile birlikte, "Güvenli bir Seyhan", vatandaşların başını yastığa rahat koyacağı bir Seyhan döneminin başlayacağını, Seyhan'da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla yerinde dönüşümün başlangıcının olacağını belirten Hatipoğlu, Seyhan'ın hak ettiği değeri göremediğini, 10 yıldır gerçek belediye hizmetlerinden yoksun bırakıldığından yakındı. Hatipoğlu, Seyhan'ı ışıl ışıl yapmak, geniş kaldırımlar ve tertemiz sokaklarla donatmak için gece gündüz çalışacağının altını çizdi.

Sosyal belediyecilik düsturuyla hazırlanan projelerde yaşlıların bakımları için kurulacak vefa takımları ve Seyhan Halk ekmeğin Seyhanlı vatandaşların hizmetinde olacağını da kaydeden Hatipoğlu, emeklilere ve ev hanımlarına aylık 1000 lira pazar desteği verileceğini, yıllardır ihtiyacı görülen her mahalleye semt pazarı, spor tesisleri, taziye evleri ihtiyacının en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti. Seyhan'ın tarihinde görülmemiş büyüklükte kongre merkezi ve kütüphanesine kavuşturacaklarını, kongre merkezinin projesinin hazır olduğunu müjdeleyen Hatipoğlu, bu kompleksin 7/24 hizmet vereceğini ve gençlere bu komplekste pozitif ayrımcılık yapılacağını söyledi.

Seyhan'ın yeşil alan eksikliğine vurgu yapan Hatipoğlu, gurur duyduğu vizyon proje olan Kuzey ve Güney yeşil koridorunu Seyhanlılara kazandıracağının sözünü verdi. Bu koridor parkların Adana'nın en büyük yeşil alanı olacağını ve içerisinde bölgenin en büyük yürüyüş ve bisiklet parkuru, sosyal donatı alanları, emekliler için mola evleri, amfi tiyatrolar ve nice aktivite alanıyla inşa edileceğini de belirten Hatipoğlu, bunlara ek olarak Seyhan'ın ilk kapalı havuzunun yapacaklarını, havuzun deniz suyuyla doldurulacağını söyledi.

Kadın dostu belediyecilik sloganıyla kadınlar için ücretsiz çarşı dükkanları, girişimci kadınlara ilk iş yerleri için hibe, istihdamda kolaylık sağlanmasının çalışmaları da başkanlık dönemindeki önemli çalışmalar arasında yer alacak olan Hatipoğlu, belediye başkanlığı döneminde 2 kadın belediye başkan yardımcısı olacağının sözünü verdi. Türkiye'de ilk olacak nitelikteki Turizm Köyü'nü Seyhan'a kazandıracaklarını, köyün projesinin hazır olduğunu belirten Hatipoğlu, bu köyün afet durumlarında 1000 kişinin konaklayabileceği yapıda olacağını, Seyhan'da kurulacak kreşler, çocuk akademileri, tematik parklar ve nice projeyle çocukların Seyhan'da eğlenceye ve eğitime doyacağını sözlerine ekledi.