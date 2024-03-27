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Giriş Tarihi: 27.3.2024 13:21

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 7’nci turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimlerin 7’inci tur oylamasından da sonuç çıkmadı. Adayların salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçime 8’inci tur oylamayla devam ediliyor.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 7’nci turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle yapılmaya başlanan seçimlerde 7'inci tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenemedi.

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 7'inci tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı. Yedinci tur oylamada; Akarca 120, Şentürk 94, Kerkez 119 oy aldı. Yedinci tur oylamada da salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8'inci tur oylamayla devam ediliyor.

Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.

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Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 7’nci turda da sonuç çıkmadı
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