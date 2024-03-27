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Giriş Tarihi: 27.3.2024 21:30 Son Güncelleme: 27.3.2024 21:45

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçtiler! Rozetleri tek tek takıldı...

31 Mart Yerel Seçimlerine çok az bir süre kala; Yeniden Refah Partisi Ankara il yönetiminden 23 kişi AK Parti'ye katıldı. Daha önce de Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Suat Pamukçu istifa ederek AK Parti’ye geçmişti.

Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye geçtiler! Rozetleri tek tek takıldı...

Yeniden Refah Partisi'nde yeni istifalar yaşanıyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Başkent'te aralarında il başkanı ve yardımcılarının bulunduğu 23 isim Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

ROZETLERİ TEK TEK TAKILDI!

AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Altındağ Kültür Sarayı'nda okul sorumluları iftar programı gerçekleştirildi. Program bitiminde partiye katılım töreni gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi'nin Ankara İl Başkanı ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 23 kişi AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Fatih Şahin, Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Parti'sinden istifa eden partililere rozetlerini taktı.

Yeniden Refah'tan AK Parti'ye katılanlar tam liste şöyle:

  • ANKARA İL BAŞKANI İSMAİL BAYKAL
  • ANKARA İL SİYASİ İŞLER BAŞKANI İL BAŞKAN YARDIMCISI HAKİ GÜNER
  • GENEL MERKEZ EĞİTİM BAŞKAN YARDIMCISI ŞEVKET ALAKOÇ
  • GENEL MERKEZ ENGELLİLER KOORDİNASYON BAŞKAN YARDIMCI BÜLENT AKILLI
  • ÇANKAYA İLÇE BAŞKANI MUHAMMED EMRE AKTAŞ
  • ALTINDAĞ İLÇE BAŞKANI AYDIN ÜNSAL
  • AKYURT İLÇE BAŞKANI MUHARREM ÇUKURTARLA
  • ÇAMLIDERE İLÇE BAŞKANI ALİ ERSOY
  • ELMADAĞ İLÇE BAŞKANI ŞENER AKIN
  • HAYMANA İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI HALİL İBRAHİM AYSI
  • KAHRAMANKAZAN İLÇE BAŞKANI ÖZGÜR ÖZDEMİR
  • KIZILCAHAMAM İLÇE BAŞKANI VEKİLİ FATİH DEMİRELLİ
  • MAMAK İLÇE BAŞKANI ERCAN ÇETİN
  • YENİMAHALLE İLÇE BAŞKANI AYTAÇ KILIÇ
  • POLATLI İLÇE BAŞKANI MUZAFFER ÖZTÜRK
  • ANKARA İL TEŞKİLAT BAŞKANI HÜSNÜ MURAT BİLEN
  • ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI ABDULLAH AKAR
  • ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI SAFFET ÖZEN
  • ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI UĞUR DOĞAN
  • ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI FATİH DEMİR
  • ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI KEMAL KARA
  • ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISIM MEMİŞ TOPRAK

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Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçtiler! Rozetleri tek tek takıldı...
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