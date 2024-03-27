Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye geçtiler! Rozetleri tek tek takıldı...

Yeniden Refah Partisi'nde yeni istifalar yaşanıyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Başkent'te aralarında il başkanı ve yardımcılarının bulunduğu 23 isim Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
ROZETLERİ TEK TEK TAKILDI!
AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Altındağ Kültür Sarayı'nda okul sorumluları iftar programı gerçekleştirildi. Program bitiminde partiye katılım töreni gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi'nin Ankara İl Başkanı ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 23 kişi AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Fatih Şahin, Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Parti'sinden istifa eden partililere rozetlerini taktı.
Yeniden Refah'tan AK Parti'ye katılanlar tam liste şöyle: