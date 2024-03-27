Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye geçtiler! Rozetleri tek tek takıldı...

ROZETLERİ TEK TEK TAKILDI!

AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Altındağ Kültür Sarayı'nda okul sorumluları iftar programı gerçekleştirildi. Program bitiminde partiye katılım töreni gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi'nin Ankara İl Başkanı ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 23 kişi AK Parti'ye katıldı.