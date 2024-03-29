Öğrencilere 600 TL kantin desteği

Yeni dönemde ilköğretimdeki öğrencilerine yönelik çalışmaların da olacağını anlatan Başkan Aktaş, "Geçtiğimiz senelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ancak kantini bulunmayan ilk ve ortaokullar için 'Gezen Kantin' uygulaması başlatmıştık. Öğrencilerimizin yüzünü güldürmüştük. Yavrularımızla bir araya gelerek ikramlarda bulunmuştuk. Yeni dönemde aile bütçesine katkı sağlamak ve çocuklarımızın okullarında sağlıklı gıdayla buluşmaları için ilköğretimdeki yavrularımıza kantin alışverişleri için destek sağlıyoruz. Bursa Kantinciler Odamız işbirliğinde yavrularımıza aylık 600 TL'lik kantin desteği sunuyoruz" diye konuştu.