100 bin konutu 5 yılda bitireceğiz

Bursa Büyükşehir Belediye Bakanı ve Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş projelerini anlattı. Aktaş "Ben göreve başladığımda toplu taşımada 750 bin kişi seyahat ediyordu. Şimdi 1 milyon 230 bin kişi taşıyoruz. Şehrin nüfusu sadece yüzde 10 arttı. Toplu taşıma kültürünü oluşturuyoruz. Artık elektrikli otobüslerimizi sahaya çıkardık. Çevre açısından, 500 tane aracı elektrikli araca çeviriyoruz. Buradaki amacımız hem çevre, hem de ucuz ulaşım projesini hedefliyoruz. 5 Büyükşehir içinde en ucuz ulaşım Bursa'da" dedi. Aktaş "Biz dönem başında 100 bin konut projesine başladık. Dirençli şehir için kentsel dönüm projesi başlattık. Japon Kalkınma Ajansı ile bir anlaşma yaptık. Çünkü kendileri bu işte çok tecrübeliler.Kentsel dönüşümü yapmak için yapmıyoruz. Şehrin zeminini dikkate alarak yapıyoruz. Bu vesileyle de yeni yollar ve yeşil alanlar açıyoruz. Bunun haricinde kira fiyatlarını dengelemek için 16 bin adet sosyal konut rezerv yaptık. Bu 5 yılda 14 bin konut yaptık. Önümüzdeki 5 yılda da bu projeleri tamamlayacağız. Güney Çevre Yolunda çok yol kat ettik. Sene sonuna kadar orayı açmayı planlıyoruz" dedi. Başkan Aktaş, katıldığı bir televizyon programında mal varlığını açıkladı. Aktaş, "Ben çok rahatım. Kendi oturduğum konut ile oğlumun oturduğu konut ve beraberinde yüzde 50 hissedar olduğum bir firma var, öte yandan bir de eşime ait bir otomobil var. CHP adayı önce "belediye vakfı" sonrasında aile vakfı olduğunu ifade etti. Buradan ben de kendisine sesleniyorum. Kendi ve eşi üzerine olan mal varlıklarını açıklamasını bekliyorum" dedi. İHA