Ayaydın: 300 metre yolu 8 ayda yapamayıp oy istiyorlar

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın seçim çalışmalarının son gününde Yatağan'da 10 bin kişiye hitap etti.

Seçim çalışmalarına başladığı ilk günlerde Yatağan'a geldiğinde Belediye Başkanlığı önündeki yolun halini gördüğünü ve 300 metrelik yolu 6 aydır tamamlayamayan Büyükşehirin acizliğine hayretler içinde tanık olduğunu hatırlatan Ayaydın, o tarihten bu yana geçen yaklaşık 70 günde yolun hala bitirilmediğini söyledi.

Ayaydın, "20 Ocak'ta gelmiştim. Yollar delik deşik esnaf vatandaş perişandı. Buraya dikkati çektim, günde 20 metre bile değil 2 metre ilerleseler yol 5 ayda çoktan biterdi dedim. Bu demecim de hem yerel medyada hem ulusal medyada yer aldı. Görürler de utanırlar çalışmayı bitirirler diye düşünmüştüm. Ancak görüyorum ki tembellik içlerine işlemiş. Umursamazlık, aymazlık bu kadrolarda tavan yapmış" dedi.

Ceketimi koysam kazanırım zihniyetinin yansımalarını her yerde gördüklerini ifade eden Ayaydın, rakibinin bir gün önce Yatağan'a geldiğini belirterek şöyle konuştu, "Rakibim gelmiş Yatağanlılara su sözü vermiş. Bodrum'u 5 yıldır susuzluğa mahkum eden zat söylemiş bunu. Hangi vizyonunla hangi enerjinle yapacaksın bunları. Yatağanlıların da tüm Muğla'nın da artık karnı tok bu boş vaatlere. Ayinesi iştir kişinin. 25 yıldır Muğla'yı köhneleştirenler, artık pılılarını pırtılarını toplayıp gidecekler. Çünkü bunların iş yapmaya niyetleri yok. Olsa en azından şu yolu yaparlardı. 300 metrelik yolu 8 ayda yapamayanlara Muğla nasıl güvensin?"

MUĞLA MARKA ŞEHİR OLACAK

Aydın Ayaydın, yönetimi devraldıklarında işe öncelikle altyapıyı tamamlayarak başlayacaklarını, 70'i aşkın projeyi de 5 yıllık sürede tamamlayacaklarını ifade etti.

Yatağan'ı yöneten Mustafa Toksöz'ün çok başarılı işlere imza attığına ve Yatağan'ın Muğla'da kıskanılan ilçe haline geldiğine de vurgu yapan Ayaydın, sözlerine şöyle devam etti, "Mustafa Toksöz çok iyi işler yaptı. Ancak büyükşehir onu desteklemedi. 1 Nisan'dan itibaren büyükşehirin gücü de arkasında olacak ve yaptıklarının çok daha iyisini yapacak. Ben tüm ilçe başkanlarımın arkasında olacağım. Koltukta oturan başkan devri kapanıyor. Yatağan'ın ve tüm Muğla'nın yolları yenilenecek, parke döşenecek ki yağmurda çamur olmasın. Her köye bir sosyal alan yapılacak. Her mahallenin bir spor alanı olacak. Mermeri, zeytini, tüm tarım ürünleri balı marka olacak. Muğla marka şehir olacak"