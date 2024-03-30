Başkan Erdoğan: Şanlıurfa’da sandıkları patlatacağız

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür merkezinde düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Şanlıurfa' buluşması coşkulu bir şekilde gerçekleşti. AK Parti ve Cumhur İttifakı Adayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli'nin konuşmacı olarak katıldığı 'Gençlik Aşkıyla Şanlıurfa' buluşması programına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans sistemi ile bağlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BEN ŞANLIURFA'YA AŞIĞIM''

Şanlıurfa'ya aşık olduklarını ve 31 Mart'ta sandıkları patlatacaklarını belirten Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Gençlerimize kapatılan parlamentonun kapılarını biz gençlerimize açtık. Belediye Başkan adaylarımıza belediye meclis üyesi adaylarımıza ben şimdiden başarılar diliyorum. Tüm gençlerimizin Ramazan-ı şeriflerini tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri ramazana ulaştırdığı gibi Ramazan Bayramına da sağlıkla, huzurla esenlikle eriştirmesini diliyorum. 31 Mart seçimlerinde İnşallah yine gençlerimizin desteği ve katkısıyla zafere ulaşacağız. Gençlik aşkıyla Şanlıurfa gümbür gümbür sandıkları patlatıyor mu, ben Şanlıurfa'ya aşığım. Gençlik aşkıyla diyoruz ya, bu seçimde Şanlıurfa'dan Allah'ın izni ile yüzde kaçta geliyoruz" sözlerine Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa Cumhurbaşkanımıza aşık sözlerine yer vererek İnşallah yüzde 60'ı aşacağız" dedi. Recep Tayyip Erdoğan sloganlarının atıldığı salondakilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfalı kardeşlerim ve Zeynel Kardeşim inşallah yüzde 60'ın üzerine tırmanarak çok çalışarak sandıkları patlatacağız'' dedi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ''ÜLKENİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

31 Mart'ta Şanlıurfalıların sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyuracaklarını anlatan Cumhur İttifakı Adayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bu memleket için insanlar çok fedakarlıklarda bulundular. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu memlekette gençlerimiz yaşayacak. Bizim tek derdimiz sizlere güzel bir memleket bırakmaktır. Gençlerimize güzel bir ülke bırakmak istiyoruz. Kendi çocuklarımıza ve torunlarımıza güzel bir memleket bırakmak istiyoruz. Ülkenin birlik ve bütünlüğünün çok önemli olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bu bayrağa ve bu vatana sevginin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için yollara çıktık hamdolsun Şanlıurfa'da birçok esere Rabbim bizlere vesile etti. Bundan sonra da dualarınız 31 Mart'ta büyük bir zaferle yola çıktığımız zaman sizler için çok güzel çalışmalar yapacağız. Aşk ile çalışan yorulmaz. İşte aşkla çalışan bir Cumhurbaşkanımız ve onun yolunda giden bir gençlik var. Şanlıurfa'da değişim ve dönüşüm devam ediyor. 31 Mart'ta Şanlıurfa'nın sesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyuracağız'' ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ise, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinden gitmemin tek bir sebebi var oda samimiyetidir'' diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli ise ''Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gençlere ve gençliğe her platformda değer veriyor'' ifadelerini kullandı.