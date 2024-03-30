Başkan Koştu ve teşkilattan Doğruer’e tam destek! "Bergama’yı hep birlikte İl yapacağız"

2024 Mahalli İdareler yerel seçimlerine sayılı saatler kala Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan adayı Dr. Sadık Doğruer ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, meclis üyeleri ve partililer ile bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı verdi.

Bergama'nın İl olma yolunda önemli atılımlar yapması gerektiği bir dönemde bayrağı devrettiği dava arkadaşı Doğruer'e destek olunması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu: "Bergama'mıza çok önemli hizmetler kazandırdık ve hedefler koyduk. Önümüzdeki 5 yılda da Cumhur İttifakı Adayı Sayın Dr. Sadık Doğruer'le bu hizmetler çok daha yüksek bir yere gelecektir. Onun için bu seçim çok önemli. Hep beraber olmalıyız, çalışmalıyız. Değişim ve dolayısıyla gelişim için sizlerin desteği de çok değerli" ifadelerini kullandı.

Konu Bergama olunca hizmet siyasetinin devamlılığı ve birlik olmanın önemine vurgu yapan Koştu "Bergama'mızın ve halkımızın hizmetkarı Parti Teşkilatımızla bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin hazırız, kararlıyız. Bizler hep beraber kazanacağız, Bergama kazanacak" dedi.

Bergama Belediye Başkan Adayı Dr. Sadık Doğruer ise Başkan Koştu'dan çok kıymetli bir emanet devraldığını belirttiği konuşmasında " Hakan Başkanım Bergama için çok çalıştı, çok kıymetli eserler kazandırdı. Bergama'nın İl olma yolunda önünü açtı. İzmir'de ve Ankara'daki tüm projelerde dönem dönem birlikte yolculuk yaptığımız sayın Hakan Koştu kardeşime, meclis üyelerine, ekibine, mesai arkadaşlarına bugüne kadar yapmış olduğu ve bundan sonra da yapacağı tüm görevlerde inşallah birlik beraberlik ve kardeşlik içinde ben buradan teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bizlerin Türkiye Yüzyılı Şehirlerini oluşturma hedefi var. Bu hedef doğrultusunda verilen her görevi omuz omuza yerine getireceğiz. Bergama'yı hep birlikte İl yapacağız. Hep birlikte yönetecek, kalkındıracak, mutlu insanların şehri yapacağız. Sağolun varolun" diye konuştu. Doğruer seçimi kazandığı takdirde mevcut ekiple yola devam edeceğine vurgu yaptı.