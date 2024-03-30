İmamoğlu’nun kayıp fincan davasında yeni gelişme: İBB, kovduğu işçiye manevi tazminat ödeyecek

İmamoğlu, İBB Başkanı olmasından kısa süre sonra tebrik amacıyla kendisine gönderilen ancak eline ulaşmayan 2 parça gümüş telkâri fincan takımının peşine düşmüştü. İmamoğlu'nun eline ulaşmayan kargoyu sorması üzerine belediyede inceleme başlatılmıştı. Kargo firması, İmamoğlu'na gönderilen paketin V.T. adlı İBB çalışanının teslim aldığına dair kaşe ve imzalı belge bulunduğunu belirtmiş, V.T. ise teslim aldığı kargonun Kültür Kitapevi tarafından gönderilen 'Menzil' adlı kitap olduğunu aktarmıştı. Depo görevlisi T.D. "Kargo depoya hiç teslim edilmedi" demişti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

V.T, İBB tarafından görevini daha dikkatli yapması konusunda ihtaren uyarılarak başka bir birime görevlendirilmişti. V.T'nin kargonun kaybolması olayının faili olduğu, cezalandırılması gerektiği, V.T. ile birlikte kargo sorumluları ve depo sorumlularının da olayda iştiraki olduğu belirtilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. İmamoğlu'na gönderilen fincan takımının akıbeti hakkında soruşturma başlatılmıştı.

20 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI

Olayla ilgili yaşanan son gelişmelere göre V.T'nin İBB tarafından işten çıkarıldı. İşine son verilen V.T. İBB yönetimine karşı tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Mahkeme, İBB'nin V.T.'ye 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Tazminatın 2020 Ekim ayından itibaren işletilecek faizle birlikte ödenmesine hükmedildi.