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Giriş Tarihi: 30.3.2024 12:38

İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm skandalı...5 yılda sadece 1 bina

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Arnavutköy ilçesinde tek konutu dahi kentsel dönüşüme almadığı ortaya çıktı. İBB’nin, Bahçelievler’de ise 5 sene içinde sadece bir konutu dönüştürdüğü öğrenildi. Söz konusu binanın E-5’in üzerinde günlük 2-3 milyon kişinin geçtiği yerde olduğu öğrenildi.

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İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm skandalı...5 yılda sadece 1 bina

BAHADIR: BAHÇELİEVLER'DE 5 YILDA SADECE 1 BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRDİ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçesinin nüfus olarak İstanbul'un 6., Türkiye'nin 16. İlçesi olduğunu söyledi.

Bahadır, "Nasıl Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın TOKİ'nin varsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde KİPTAŞ var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Ben yıllık 20 bin, 5 yılda 100 bin bina yapacağım' dedi. Biz nüfus olarak İstanbul'un 6., Türkiye'nin 16. ilçesiyiz. Bahçelievler'de 5-6 bin binanın dönüşmesi gerekiyor. KİPTAŞ Bahçelievler'de kaç bina yaptı? Sadece bir tane yapıldı. O binayı da E-5'in üzerinde Cengiz Topel Camii'nin yanında, günlük 2-3 milyon kişinin geçtiği yerde, 'Herkes görsün' diye İBB KİPTAŞ tabelası bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm skandalı...5 yılda sadece 1 bina
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