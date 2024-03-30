İYİ Parti’den İmamoğlu’na çıkartmalı gönderme

Türkiye 1 gün sonra yerel seçimler için sandık başına giderken eski ortaklar İYİ Parti ve CHP arasındaki siyasi rekabet de giderek artıyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendi partisini dizayn etmesinin ardından bir eliyle de İYİ Parti'yi karıştırmasıyla had safhaya çıkan krizde İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları İmamoğlu'na yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, İmamoğlu dönemine dair sorunlara dikkat çekilmeye çalışıldı.

ULAŞIMDA YAŞANAN SORUNLARA GÖNDERME YAPILDI

Gençlik kolları çalışmalarında, AK Parti'nin de sıkça gündeme getirdiği otobüs arızalarına atıfta bulundu. Otobüslere, otobüs duraklarına ve metrolara çıkartmalar yapıştırıldı. O çıkartmalarda, 'Buradan itiniz', 'Otobüs gelmeyecek bütçe yok. Parayı delegelere verdik caddeye doğru yürü ya da otostop çek', 'Müsait değilim CHP'yi dizayn ediyorum, merdiveni kullan' yazıları yer aldı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ise sosyal medya hesabından partisinin gençlik kollarının yaptığı çalışmayı paylaştı. Coşkun, yapılan bu çalışmaları 'Mecbur olmadığımızı göstermek için gençlik kollarımız sokaklarda' notuyla paylaştı.