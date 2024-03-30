Jandarma’dan 18 ilde Sibergöz operasyonu: 40 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerini yürütenlere yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen, ruhsatsız tabancalar, 36 cep telefon, 12 bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartına el konuldu.

İLLERDE DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Adana İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Adana merkezli Mersin ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; Instagram üzerinden "Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle" vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli İstanbul, Batman ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda; Türkiye'de çeşitli domainler aracılığı ile "Çevrimiçi Kumar ve Yasa Dışı Bahis" oynanmasına imkân sağlayarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5️ şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Mersin, Siirt, Çankırı ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda; Instagram üzerinden "Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle" vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8️ şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Batman, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda; internet siteleri üzerinden "Sahte Araç İlanı" ile vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4️ şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Ankara merkezli Adana, Antalya, Bursa, Kayseri, Kırıkkale, Mersin ve Samsun illerinde düzenlenen operasyonlarda; internet üzerinden "Römork Satış İlanı" ile vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

"YASA DIŞI BAHİS OYNATANLARIN ENSESİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde paylaşımda bulundu.