Kökten: Hedefimiz TOKİ ile 5 bin konut yapmak

TOKİ çalışmasını yürüten müteahhit firma yetkililerinin taleplerini dinleyen Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, küçük sıkıntıları en kısa zamanda gidereceklerini belirtti. Bu tür projeleri yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten, Başkan Adayı Kökten, 15 Haziran itibariyle inşaat çalışmalarının sona ereceğini söyledi.

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten yaptığı açıklamada, "Karaçulha Mahallesi'nde bulunan TOKİ alanında 225 konut ve 3 kapıcı dairesi var. Projeyi yerinde inceleme fırsatı bulduk. Fethiye'miz için sevindirici bir çalışma. Birçok dar gelirli vatandaşımız konut sahibi olacak. Önümüzdeki 5 yılda bu hizmetlerin yaygınlaştırılması için çalışacağız. Bizim hedefimiz 3 bin veya 5 bin konutluk projeleri hayata geçirmek. Müteahhit firma yetkililerinin sorunlarını dinledik. Belediye ile ilgili küçük sıkıntıların olduğunu öğrendik. Pazartesi gününden itibaren bu problemleri gidereceğiz. TOKİ için müteahhit ile görüştük. 15 Haziran itibariyle inşaat bitecek ve sonrasında dairelerin yeni sahipleri belli olacak" dedi.

KÖRFEZ TEMİZLİĞİ SEÇİM VAADİ OLMAMALI

Açıklamasını sürdüren Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Karaçulha'da alt yapı, kanalizasyon gibi belli şeyler bulunmuyor. Biz önümüzdeki yıl içerisinde hizmet etmek için geleceğiz. Buraların daha çok yaşanabilir bir mahalle olması için çalışacağız. Karaçulha Mahallesi'nin az hizmet aldığının farkındayız. Pazartesi gününden itibaren ayırmadan ve ayrıştırmadan 41 mahallemize hizmete başlayacağız. Dün de körfez temizliği için gemiler şehrimize geldi. Biz bu seçimi aldık. Her ne olursa olsun körfezimizin temizliği devam edecek. Körfez temizliği seçim vaadi olmamalı. Körfezimizi temizleyeceğiz. İmar, otopark, körfez, konut gibi çok sayıdaki sorun için çalışacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde Fethiye'yi Cumhur İttifakı ile tanıştırarak Fethiye'ye hizmet getireceğiz"dedi.