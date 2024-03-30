Seçimlerde hile yapıldığı mahkeme kararıyla kesinleşti... TARİŞ Pamuk Birliği seçimi iptal olabilir

TARİŞ Pamuk Birliği'nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak Perşembe günü İzmir Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi Salonu'nda yapıldı. 104 delegesi bulunan Tariş Pamuk Birliği'nin İzmir'de yapılan skandal genel kurulunun yasalara uygun olmadığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 40 delegenin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer almadığını, bir kısmının ise pamuk üretmediği halde delege yapıldığı iddia edildi. Bu iddialar üzerinde Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili soruşturma başlattı, müfettiş görevlendirdi.

TURGUTLUSPOR GENEL KURULUNDA DA HİLE YAPMIŞ

18 Ocak 2024 tarihinde yapılan TARİŞ Pamuk Birliği seçiminde, seçme ve seçilme yeterliliğine haiz olmayan 40 civarında delegenin oy kullanmasının yankıları devam ederken, hileli TARİŞ Pamuk Birliği seçimleriyle ilgili müfettiş incelemesi sürüyor. Tariş Pamuk Birliği seçiminde divan başkanlığını yapan Faruk Aydın'ın 1 Aralık 2021'deki Turgutluspor Kulübü Derneği Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde de divan başkanı olarak seçimlere hile karıştırdığı mahkeme kararıyla belgelendi.

DERNEK ÜYESİ OLMAYANLAR OY KULLANMIŞ

Turgutluspor Kulübü Derneği Genel Kurulu'nun hileli olduğu, dernek üyesi olmayanların ve oy hakkı olmayanların genel kurula katılarak oy kullandıkları Turgutlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla tespit edildi. Mahkeme 1 Aralık 2021'deki Turgutluspor Kulübü Genel Kurul toplantısında alınan kararların iptaline karar verdi. Genel kurula divan başkanlığı yapan Faruk Aydın'ın üyelikleri iptal edilmiş üyelere üyeliklerinin devamı ve oy kullanmaları yönünde, toplu yapılan yeni üyeliklerin ise kabul edilmemesi yönünde karara imza atmıştı. Faruk Aydın eski başkan Taner Kestaneci'nin ayağını kaydırarak başkan seçilmesine engel olduktan sonra kendi yandaşı CHP'li Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan'ın seçilmesini sağlayarak usulsüzlüğe neden olmuştu. Girdiği her seçimli genel kurulda hile yoluna başvuran Faruk Aydın'ın seçimlerde hile yapmak gibi bir özelliği olduğu iddia edildi.

TARIŞ GENEL KURULU DA İPTAL EDİLEBİLİR

Demokratik seçimlere bile hile karıştıran Faruk Aydın'ın katıldığı seçimler kafalarda soru işareti bırakırken, TARİŞ Pamuk Birliği seçiminde seçme ve seçilme yeterliliğine haiz olmayan 40 civarında delegenin oylarının geçerli olup olmadığı yönünde inceleme başlatan Ticaret Bakanlığı'nın soruşturması devam ediyor. Hile yoluyla Tariş Pamuk Birliği seçimlerini kazandığı öne sürülen Faruk Aydın'ın daha önce Turgutluspor Genel Kurulu'nda yaptığı hilenin mahkeme kararıyla kesinleşmesi de göz önünde bulundurulduğunda Faruk Aydın'ın seçildiği 18 Ocak 2024 tarihli Tariş Pamuk Birliği Genel Kurulu'nun da iptaline gidilebileceği gelen bilgiler arasında yer aldı.