Tepki çeken görüntü! CHP’li aday bardak fırlatıp saldırdı

Daha önce iki dönem Bartın Belediye Başkanlığı yapan, CHP'yi TBMM'de Bartın milletvekili olarak temsil eden ve bu dönem de CHP Bartın Belediye Başkan Adayı gösterilen Yalçınkaya'nın şiddet içeren bu görüntüleri büyük tepki topladı.