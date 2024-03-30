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Giriş Tarihi: 30.3.2024 12:24

Trabzon'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı

Trabzon'un Of ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan olayda 3 kişi silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Olayın şüphelilerinden 19 yaşındaki M.Ş.Ö. yakalandı, diğer 2 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da 3 kişi silahla vurularak yaralandı

Trabzon'un Of ilçesinin Sulaklı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün gece E.H. (21), M.A.Ş. (20) ve Ş.Ö'ye (60) bir araçtan inen kişiler tarafından ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden 19 yaşındaki M.Ş.Ö. Jandarma ekiplerince olayda kullanılan aracın yanında yakalandı. Şüpheliler M.A.K. (19) ve M.M.K'nin (23) yakalanması için Polis ve Jandarma ekiplerince çalışmalar sürüyor.

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Trabzon'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı
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