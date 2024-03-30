Urla’da AK Partili Tarkan Bakırlı’nın iftarına yoğun katılım

Bakırlı konuşmasına "Bu CHP'nin adayı muhtarlığa mı aday, Belediye başkanlığına mı, Bakanlığa mı ben çözemedim? Karayollarına ait duble yola battı çıktı sözü veriyor. Üniversite alanına sosyal tesis sözü veriyor. Mahallere ise iletişim merkezi sözü veriyor. Dedim ya Bakanlıklar, rektörlük, muhtarlık tanımıyor aklına gelen her şeyin sözünü veriyor. CHP'li Selçuk Balkan Urla halkına daha yolun başında yalan söyleyerek güvenilir olma şansını da kaybetti. 'Hiçbir davam yok.' dedi Halkımızı kandırdı, şimdi basından okuyoruz 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacakmış. Bu halk sana nasıl güvenecek Sayın Selçuk Balkan?" dedi.

5 YILDA 5 BİN KONUT

Bakırlı ardından Urla'da yapacağı projeleri tek tek vatandaşlara açıkladı. 5 yılda 5 bin TOKİ konutu sözü veren Tarkan Bakırlı ardından her mahalleye kreş, yeni belediye hizmet binası, iskele ağaçlı yola alternatif yol, kapalı spor tesisleri, Aquapark projesi, patili dostlarımıza yeni barınaklar, bakıma muhtaç yaşlılarımızın haftalık ev temizliği, dijital belediyecilik, 3 adet kavşağa battı çıktı yapılması gibi 30 adet projesini vatandaşlar ile paylaştı. Büyük heyecan ve sevinç ile karşılanan bu projelerin açıklanması ile program sonlandırıldı.