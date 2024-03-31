Haberler Gündem Haberleri 21 ilde DEAŞ operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 31.3.2024 08:33 Son Güncelleme: 31.3.2024 08:35

21 ilde DEAŞ operasyonu! 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

21 ilde DEAŞ operasyonu! 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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21 ilde DEAŞ operasyonu! 51 şüpheli yakalandı
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