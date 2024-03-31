21 ilde DEAŞ operasyonu! 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
2️⃣1️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/ycAoxl3mVX