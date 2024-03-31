Aydın Ayaydın oyunu kullandı: Kazanan Muğla olsun

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Aydın Ayaydın ve eşi, 1204 numaralı sandığın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Aydın Ayaydın ve eşi Adalet Ayaydın gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdikten sonra kabine geçerek oylarını kullandılar. Oy zarflarını sandığa attıktan sonra da mührü teslim ederek imzalarını attılar.

Aydın Ayaydın oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Bugün yine demokrasi şöleni yaşıyoruz. Vatandaşlarımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gidiyor. Torunlarımızı da demokrasinin ne demek olduğunu görmeleri, haklarını ve sorumluluklarını anlamaları için yanımıza aldık. Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından ben her seçimi çok önemli görüyorum. Bu seçimin tabii ki benim için özel bir anlamı da var. Zira Muğla'ya hizmet etmek için büyükşehir belediye başkanlığına aday oldum. Neredeyse 3 ay boyunca Muğla'nın tüm ilçelerini, mahallelerini karış karış gezerek sorunları dinledim. Projelerimi anlattım. Şayet sandıktan ben çıkarsam, derhal çalışmalarıma başlayacağım ve Muğla'nın biriken tüm sorunlarını çözmeye çalışacağım. Sonuç ne olursa olsun Muğla'nın kazanması tek dileğimdir. Muğla her şeyin en güzelini hak eden çok özel bir ilimiz. Umarım bu güzel şehre hizmet etme şansını sevgili Muğlalılar bana verir, ben de projelerimi hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya derhal başlarım."