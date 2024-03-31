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Giriş Tarihi: 31.3.2024 17:30

Başkan Uğur İbrahim Altay oyunu kullandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

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Başkan Uğur İbrahim Altay oyunu kullandı

Meram Özcan Saliha Çalıkuşu İlkokulu'ndaki 2317 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Altay, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Konyalılara mutlaka sandığa gelerek oylarını kullanmaları çağrısında bulunan Başkan Altay, "Biz de her Türk vatandaşı gibi eşim ve çocuklarımla gelerek oyumuzu kullandık. Konya, seçim dönemini çok nezaketli ve seviyeli bir şekilde geçirdi. Görüyoruz ki sandıklarda da vatandaşımız huzur içerisinde oyunu kullanıyor. Şimdi karar da söz de milletindir. Vatandaşımızın en iyi kararı vereceğine inanıyoruz. Bütün Konyalıları sandıklara gelip oylarını kullanmaya, demokrasi bayramımıza katılmaya davet ediyorum. Sonucun şehrimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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Başkan Uğur İbrahim Altay oyunu kullandı
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