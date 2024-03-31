Bitlis yeniden AK Parti dedi

Türkiye'de yapılan mahalli İdareler seçimleri sonuçlandı. Bitlis'te saat 07:00'da başlayan oy verme işlemi saat 16:00'da sona erdi. Bitlis ve ilçelerinde 227 bin 995 seçmenin oy kullanacağı 950 sandık kuruldu.

Seçimin sona ermesinden sonra yapılan oy tasnif ve sayım işlemleri sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Bitlis Belediye Başkanlığına seçilirken, Adilcevaz Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Abdullah Akbaba, Ahlat Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Yavuz Gülmez, Hizan Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Yahya Şam, Güroymak Belediye Başkanlığına Yeniden Refah Partisi Adayı Emrullah Yıldırım, Mutki Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Vahdettin Barlak ve Tatvan Belediye Başkanlığına DEM Parti Adayı Mümin Erol seçildi. Beldelerde ise Mutki Kavakbaşı'nda AK Parti Adayı Veysi Oğuz, Yolalan Beldesinde AK Parti Adayı Kerem Çubuk, Günkırı Beldesinde AK Parti Adayı İlhan Çetinsoy, Güroymak Gölbaşı Beldesinde AK Parti Adayı Hikmet Kardaş, Adilcevaz Aydınlar Beldesinde Yeniden Refah Partisi Adayı İbrahim Ergün, Ahlat Ovakışla Beldesinde ise DEM Parti Adayı Baran Turan seçildi.

Seçim sonrası kutlama yapan AK Partililer havai fişek ve meşale gösterisi düzenledi. Bitlis Ticaret Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslenen AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, seçim zaferinin kutlu olması dileğinde bulundu.

Bitlis'in yine kendine yakışanı yaptığını belirten Bedirhanoğlu, şöyle konuştu: "Bitlis yine tarih ve destan yazdı. Bitlisimiz yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünü ak çıkardı. Varolun, sağolun. Bugün gerçekleşen demokrasi şölenimizde az önce netleşmiş seçim sonuçlarıyla yine Bitlis'e hizmetkar olmak üzere Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı size getirdik. Birileri bu demokrasi sınavını, zaferimizi, başarımızı ve Bitlis'in bu kahramanlık destanını içine sindiremiyor ama Bitlis burada başkanın yanında ve arkasındadır."

Belediye başkanlığına yeniden seçilen Nesrullah Tanğlay ise 5 yıl boyunca Bitlis'e hizmetkar olduğunu belirterek, "Ayrıştırmadık, ayrım yapmadık. Bugün bir seçim sonucuyla yeniden memleketimiz kazandı. 1 Nisan sabahı yine ayırmadan, ayrıştırmadan Bitlis'e hizmet etmeye ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.