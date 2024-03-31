Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık: Kazanan Çeşme Olsun

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Çeşme'de de vatandaşlar seçime yoğun ilgi gösteriyor. Çeşme'de 132 sandıkta 40 bin 62 seçmen oy kullanırken, Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık da eşi Yankı Tanık ve kızı Elya ile oyunu kullandı. Tanık'a oyunu vereceği okulun girişinde ve içinde Çeşmeliler yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

AİLESİYLE GİTTİ

Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi, 1126 nolu sandıkta oylarını kullanan Tanık Ailesi, herkesi demokrasinin gereği olan seçimlere katılmaya çağırdı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esat Tanık, "Bugün ülkemizde demokrasi şenliği yaşanıyor. Biz de eşim ile oyumuzu kullandık. Başta Çeşmemiz olmak üzere İzmirimiz'e ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diyorum" dedi.

YOĞUN İLGİ

Seçim sürecini Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip edeceklerini sözlerine ekleyen Tanık, "Çeşmelilerimiz son derece sağduyulu, birbirine saygılı bir şekilde demokratik haklarını kullanmak üzere sandıklara yoğun ilgi gösteriyor. Seçimin sonucu ne olursa olsun ilçemizde, kentimizde ve ülkemizdeki birlikteliğin devam etmesi her şeyden önemli. Herkesin bugün demokrasi şenliğine ortak olmasını diliyor, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum" diye konuştu.