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Giriş Tarihi: 1.4.2024 02:04

Niğde AK Parti'li aday Emrah Özdemir’le yola devam dedi

31 Mart yerel seçimleri'nde AK Parti mevcut belediye başkanı Emrah Özdemir’i göstererek yeniden zafer kazandı.

Hayrettin YENEL
Niğde AK Parti’li aday Emrah Özdemir’le yola devam dedi

Niğde'de 31 Mart seçimleri dahil tarihinde ilk kez AK Parti ile dört kez üst üste seçim kazandı. Niğde mevcut Belediye Başkanı Özdemir ile bir kez daha yola devam dedi.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Hükümet Meydanı'nda Niğdeliler ve seçmenlerle buluşan Niğde'nin mevcut Belediye Başkanı ve yeniden ikinci kez seçim kazanan Emrah Özdemir, yaptığı konuşmasında, kendisini yeniden bu göreve layık gören Niğdelilere teşekkür ederek şunları söyledi, "Tüm hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bugün sadece biz değil tüm Niğde kazandı. 5 yıl önce başladığımız görevimizi hiç durmadan bugüne kadar gece gündüz çalışarak yerine getirmeye çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Bizim bir tek sevdamız var o da Niğde.

Seçim sürecinde bize, arkadaşlarımıza ve gençlerimize olmadık hakaretler yakıştırmaya çalışanlar vardı. Niğde'de her şeyini bu partiden kazanmış olan insanlar AK Parti'yi Niğde'de yıkmaya çalıştılar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Göreve geldiğimiz ilk günde olduğu gibi bugün ve bundan sonrada Niğdelilere hizmet etmeye onların hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Seçim sürecinde her türlü fedakârlığı sergileyerek gece gündüz çalışan teşkilatımıza, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan aileme ve bana desteklerini esirgemeyen tüm Niğdeli kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Niğde AK Parti'li aday Emrah Özdemir’le yola devam dedi
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