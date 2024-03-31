Ölüm Bloklarına talimat cezaevinden! “Derhal ruhsatı iptal edin, yoksa biz yanarız”

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nin Gül İnşaat tarafından yapımına devam edilen "Flamingo Alkent" projesine göl koruma havzasında ve birinci derecede deprem bölgesinde olmasına rağmen 24 kat inşaat ruhsatı verdiğinin ortaya çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Rüşvet karşılığı ölüm villasına göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın yakınları aracılığıyla usule aykırı verilen "flamingo Alkent" ruhsatını acil iptal edilmesi için belediyeye haber gönderdiği ileri sürüldü. Cezaevinden gelen talimatla dosya sistemden silindi, arşive erişim engellendi.

Gül İnşaat ve Delta Arazi Geliştirme şirketini milyarlarca lira kara geçiren imar skandalı, şirketin 2019 yılında Hadımköy yolu üzerinde bulunan göle nazır 222 ada 6 parseldeki 35 bin 773 metrekarelik arsa için A.E. ile kat karşılığı anlaşmasıyla başladı. Şirket, 21 bin metrekaresi "Göl havzası uzun mesafeli koruma alanı" sınırına, diğer cephesi ise Hadımköy Tem bağlantı yolu yaklaşma sınırına dayanan arazi için hemen Büyükçekmece Belediyesi'ne başvurarak imar çalışması başlattı.

Göl havzasının emsalini artırdılar

İddiaya göre Büyükçekmece Belediyesi, inşaat ruhsatı verilecek arsa için İSKİ Büyükçekmece Gölü Özel Hükümleri ve Havza Koruma Planı uygulamadı ve iki parselin birleşmesini sağladı. İki parselin birleşmesiyle göl koruma havzasının dışına taşınan arsanın 0.20 olan emsal değeri bir gecede 1.5'e yükseldi. Ardından Hadımköy TEM bağlantı yoluna çekme mesafesi olan 10 metre de dikkate alınmadı ve milyarlık rant için ilk start verildi.

24 kat ruhsat verdiler

Büyükçekmece Belediyesi arazinin emsal değerinin 0.20 den 1.5'a yükseltilmesi ve merdiven ve asansörleri de emsale dahil etmesiyle Gül İnşaat, 35 bin 773 metrekare alanda toplam 98 bin 634 metrekare inşaat yapma hakkı kazandı. Bu izinlerle, deprem riski taşıyan bölgeye 494 daire, 22 dükkân ve 24 kat yapılmasının önü açıldı.

Soruşturma açıldı

Kanun ve kural tanımayan Gül İnşaat, Büyükçekmece Belediyesi'nin kıyağıyla ballı projesine devam ederken, geçtiğimiz Ocak ayında Belediyede ayyuka çıkan rüşvet iddialarıyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

8 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında Büyükçekmece'de yapımı devam eden yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edilirken, Gül İnşaatın sahibi Ali Gül, Başkan Yardımcısı Nuraydın SAK, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrahim Çakır, Mühendisler Ömer Faruk Apaydın, Burak Aldanmaz, Alper Kaymaz, Taylan Aksu, Serkan Kayasel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden haber göndermiş

Tutuklu bulunan Başkan Yardımcısı Nuraydın SAK iddiaya göre geçtiğimiz günlerde kendisinin de imzası bulunan "Flamingo Alkent" projesinin usulsüz hazırlanan ruhsatının iptal edilmesi için Belediye Başkanı Hasan Akgün'e yakınları aracılığıyla haber gönderdi. Sak'ın "O ruhsatın detayları ortaya çıkarsa yanarız. O yüzden acil inşaat ruhsatını iptal edelim" dediği ileri sürüldü.

Erişim engellendi

İddiaya göre cezaevinden gelen talimatla Flamingo Alkent dosyası Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün portalından kaldırıldı. Arşive, o dosyayla ilgili Belediye Başkanı Hasan Akgün dışında erişim engeli getirildi.