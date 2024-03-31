SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yeni harekat mesajı: Terör örgütüne ölümcül darbeyi indireceğiz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda çok net konuştu.
YENİ HAREKAT MESAJI!
Başkan Erdoğan, "Başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne, ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz. Güney sınırlarımızın ötesinde bir "teröristan" kurulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
"FETÖ'YÜ SON KALINTILARINA KADAR TEMİZLEYECEĞİZ!"
Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ ihanet şebekesinin son kalıntılarını da temizlemekte kararlıyız. Seçim sürecinin geri plana ittiği konuları süratle gündemimize alarak, gerekli adımları hızlı bir şekilde atacağız. Türkiye'nin uluslararası rolünü; sözünün ağırlığını, küresel barışın tesisindeki anahtar konumunu güçlendirecek hamleleri devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.