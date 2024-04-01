Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin halkını kasıtlı olarak yok etmeyi hedefliyor

Dışişleri Bakanlığı, Katil İsrail'in yaptığı soykırıma tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada İsrail'in işlediği suçların insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yer aldığının altı çizildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir.

İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail'i durdurmak uluslararası camianın görevidir.

BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir."

KATİL İSRAİL ŞİFA HASTENESİ'NDEN ÇEKİLDİ, GERİDE YIKIM BIRAKTI

İsrail ordusu, bugün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürmüş, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoymuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.