Hataylılardan Savaş’a “kırmız kart” Hatay “Cumhur İttifakı” dedi

AK Parti İskenderun İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlara hitap eden Mehmet Öntürk, "Hatay, büyük bir afet yaşadı, yaşanan afette biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık, 'Cumhur İttifakı'nın adayıyız ama Hatay'ı seven herkesi bu çatının altında bekliyoruz.' Dedik. Allah milletimizden razı olsun. Şimdi artık kolları sıvayıp inşallah hızlı bir şekilde bizden görev bekleyen insanlarımızı bir an önce mahallesine, yuvasına, evine kavuşturacağız" diye konuştu.

Hizmet ederken adaletten şaşmayacaklarının altını çizen Öntürk, "Samandağ'a da aynı hizmeti yapacağız, İskenderun'a da aynı hizmeti yapacağız, Kırıkhan'a da Defne'ye de aynı hizmeti yapacağız. 15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz ve buradan şunu yapacağız, bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz inşallah. Bu memleket, bu ayrımcılardan kurtuldu, bugün tarihi bir gün" şeklinde konuştu.