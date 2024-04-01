Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı... Doktoru sevindiren haberi paylaştı

Beyninde pıhtı atması sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Kadir İnanır, yoğun bakımdan çıkarılarak servis odasına alındı. Ünlü oyuncunun doktoru Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama yaptı. Sağlam, Kadir İnanır'ın yoğun bakımdan servis odasına alındığını ve birinci derece yakınlarıyla rahat bir şekilde görüşebileceğini ama mümkün mertebe ziyaretçi kabul etmeyeceklerini söyledi.

"MÜMKÜN OLDUKÇA ZİYARETÇİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisimizde tedavisi sürecek. Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda yakınlarıyla rahat görüşebilecek. Ama mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş tek hastalıkların da burada etkisi var. Ama şu ana kadar tedavisi olumlu sürdük. Ve bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk. Herhangi bir beklenmedik olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıkların tedavisi de bitmek üzere" dedi.