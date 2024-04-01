Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Erdoğan’a desteğimiz sonuna kadar sürecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AZİZ MİLLETİMİZİN VERDİĞİ MESAJ MÜHİMDİR"

31 Mart seçimlerinin, Türk demokrasi hayatının yüksek bir standarda ulaştığını, bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini adeta belgelediğine dikkat çeken Bahçeli. "Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır." ifadelerini kullandı.