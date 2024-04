Milletimizin iradesi baş tacımızdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden yaptığı balkon konuşmasında yerel seçimle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:31 Mart yerel seçimlerini demokrasimize yakışır bir şekilde tamamladık. Seçim atmosferine gölge düşürecek bir olay yaşanmadı. Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispatladı. Seçimler bildiğiniz gibi demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir, milli iradedir, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Biz, siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz. Bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduk. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, tebrik etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Bugün de milletimiz tarafından seçilen büyükşehir belediye başkanlarını; il, ilçe, belde belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclisi üyelerini, muhtarları ve azaları ayrı ayrı kutluyorum. Görev sürelerince atalete kapılmadan, temsil ettikleri şehrin ve sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum. Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan, bugüne kadar olduğu gibi, yine uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak, gerekli adımları mutlaka atacağız.Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet uyarısını sandık aracılığıyla iletir. Milletimiz mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır.Münferit bazı vakalar haricinde, seçim atmosferine gölge düşürecek müessif hiçbir hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde vatandaşlarımıza yönelik bölücü örgütün "kölelerinin" baskı ve hakaretlerine şahit olduk. Ama emniyet birimlerimizin etkili müdahaleleriyle ciddi bir sorun çıkmadı.Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomideki sıkıntılarımızın giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Ekonomide yol haritamızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Bölücü terör örgütüne, ölümcül darbeyi indireceğiz.Buradan siyasi parti fark etmeksizin iradesini sandığa yansıtan tüm vatandaşlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Milletimize söz veriyoruz. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, güvenliğini ve umutlarını artırmak için durmadan koşturacağız. Milletimizin yetki verdiği yerlerde "gerçek belediyecilik" vizyonumuzu inşallah kararlılıkla hayata geçireceğiz.Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak, gerekli adımları mutlaka atacağız. Yanlışımız varsa düzelteceğiz. Eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Doğrularımızın sayısını artıracağız. Bir sonraki seçimlere kadar olan dönemi, her açıdan kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir muhasebeye dönüştüreceğiz.