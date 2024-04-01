Oy pusulaları helikopterle taşındı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel seçimlerde belediye başkanı ve muhtarları seçmek amacıyla bölge halka sandık başına gitti. Diyarbakır, Mardin, Van, Hakkâri, Muş, Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Tunceli'de oy verme işlemi 07.00'de başladı. Seçim sonuçlarının sayımı için Yenişehir ilçesinde bulunan YSK binasının çevresi bir kilometrelik bariyerlerle kapatıldı. Polis, burada geniş güvenlik önlemleri aldı. Diyarbakır'da her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimlerde de görevliler ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopterle en uzak ilçe olan Kulp ilçe merkezinden alınarak dağlık alanda yer alan Aygün, Koçkar, Saltuk, Akbulak ve Bayır köylerine götürüldü.