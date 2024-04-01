2024 yerel seçimlerine cumhuriyet tarihinin en düşük katılım oranlarından biri yaşandı. 61 milyon 430 bin 934 kayıtlı seçmenden yaklaşık 47 milyonu sandığa gitti. Dolayısıyla 15 milyona yakın seçmen oy kullanmadı. Seçime katılım oranı yüzde 77'de kaldı. Seçime katılım oranı 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 84.67 olmuştu. 2019'da seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 410'du. 48 milyon 340 bin 184 seçmen sandığa gitmişti. 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde 48 milyon 49 bin 446 kayıtlı seçmenin yüzde 85.19'u oy kullandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de katılım oranı yüzde 88.33 olurken, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise katılım oranı yüzde 86.24 olmuştu.Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilen 14 Mayıs 1950'den bu yana ülkede toplam 19 milletvekili seçimi ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İlk yerel seçimler ise 1930'da gerçekleşti. Türkiye tarihinde, toplam 20 yerel seçim yapıldı. Belediye başkanlarının doğrudan halk tarafından seçildiği ilk yerel seçimler ise 1961 Anayasası'nın kabulünden sonra 1963'te gerçekleşti.Yerel seçimlerde cumhuriyet tarihinin en düşük katılım oranı 1977'de görüldü. 21 milyon 136 bin 746 kayıtlı seçmenin yalnızca yüzde 50.13'ü sandığa gitti. Bu oran 1973'te yüzde 51.39'du. Yerel seçimlerdeki en fazla katılım ise yüzde 90.53'le 1994'te oldu. Genel seçimlerde ise katılım oranının en düşük olduğu 1969 genel seçimlerinde görüldü. TBMM 14'üncü dönem milletvekillerini seçmek için yapılan seçimlere katılım oranı yüzde 64.3 oldu. İkinci en düşük katılım ise 1973'te yaşandı. Bu seçimlerde katılım oranı yüzde 66.8 olarak kayıtlara geçti.