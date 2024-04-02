Yargıtay’da 11. turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanı'nın belirlenmesi için 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 11'inci tur oylama geride kaldı. 11'inci turda yarışan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 85, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 117, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102 oy aldı. 320 üyenin katıldığı oylamada 4 oy boş, 12 oy ise geçersiz sayıldı. Adayların salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle seçime 12'nci tur oylamayla devam edilecek. Yargıtay Birinci Başkanlığı'na aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.