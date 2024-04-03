AK Parti’nin mühürlü oylarını yaktılar!

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde, AK Parti'ye mühür basılmış oyların yakıldığı ortaya çıktı. AK Parti adayı ve Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak tarafından paylaşılan görüntülerde hem yakılmış oy pusulaları hem de AK Parti'ye verilmiş oy pusulalarının sayılmayarak saklandığı görüldü.Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Elimizde bulunan görüntü ve tutanaklarla skandalı belgeledik. Bu delillerle avukatlarım sonuçlara itiraz etti. Soruşturma başlatıldı. Halfeti halkı, adil bir seçim süreci ve demokratik hakların korunmasını talep ediyor" dedi. Halfeti'de DEM Partisi adayı Mehmet Karayılan 7 bin 921, AK Parti adayı Şeref Albayrak 7 bin 65 oy almıştı.Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise, DEM Parti'nin kazandığı seçimlerin, AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine yenilenmesine karar verildi. İtiraz dilekçesinde bazı sandıkların bulunduğu alanın basılıp, oy çuvalları ve seçim tutanakların yakıldığı belirtilerek seçimlerin yenilenmesi istendi. Yeni seçim 2 Haziran Pazar günü yapılacak.