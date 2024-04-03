Başkan Büyükkılıç, mazbatasını aldı, hizmet yolculuğuna dualarla başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak yeni 5 yıl için görevine başladı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizi gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak daha iyi konuma taşımak adına, 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basarak çalışacağız" dedi.

MAZBATASINI ALDI

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Neslihan Aktemur Öztürk tarafından mazbatası takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, "Seçim Kurulumuzun, kıymetli ekibimizin fedakârca yapmış olduğu çalışmalardan, avukat dostlarımızın yapıcı, katkı sağlayıcı desteklerinden dolayı teşekkür ederken, yargı personelimizin fedakârlığını da paylaşmak istiyorum" dedi.

"16 İLÇE BELEDİYE BAŞKANIMIZI BAĞRIMA BASIYORUM"

Kentte huzur ortamında demokrasi kuralları gereğince bir seçim yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizi gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeler olarak daha iyi konuma taşımak adına hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin, 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basmak suretiyle, orada yaşayan kardeşlerimize hizmet götürme anlayışı ile çalışacağız. El ele, gönül gönle, Cenab-ı Allah mahcup etmesin diyoruz" diye konuştu.

GÖREVİNE DUALARLA BAŞLADI

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde yeni 5 yıla dualarla başladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek, dua etti.

Türbe ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden Başkan Büyükkılıç, ardından Kalem Kırdı Camii'nde öğle namazını kıldı. Namazın ardından bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç'ı AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, ve teşkilat mensupları yalnız bırakmadı. Hizmet yolculuğuna dualarla başladıklarını belirten Büyükkılıç, "Mazbatamızı aldıktan sonra, Kayseri'mizin manevi mihmandarı Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret edip, "Bismillah" diyerek, dualarla yeni 5 yılda hizmet yolculuğuna başladık" dedi. Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu kutlu yolda, bizleri seven, güvenen ve seçen tüm Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizi güzelleştirip, geliştirmeye hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.