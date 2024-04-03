MHP adayının aracını kurşunlayan kişiler yakalandı

Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart 2024 tarihinde Topal Dede mevkiinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şahısların kullandığı araçlara dair belirsizlikler, bölgedeki güvenlik kameraları ve tanık beyanları sayesinde netlik kazandı.

BELEDİYE BAŞKANININ ARACINI KURŞUNLAYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Bişkin ve beraberindekilerin, olayda kullanılan araçlar hakkında bilgi vermesi üzerine, polis ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda, olay yerinde bulunan 2 araç tespit edilerek şüphelilerin kimlikleri belirlendi. H.İ.A. ve O.Y. isimli şüpheliler, Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın aydınlatılması için gösterilen azim ve kararlılık vurgulandı. Ekiplerin soruşturmanın detaylarını titizlikle incelediği ve kamu güvenliği adına gereken her türlü adımın atılacağı belirtildi. Aracı kurşunlanan MHP adayı Halil İbrahim Bişkin, yapılan seçimde Bahşılı Belediye Başkanı seçildi.