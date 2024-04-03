Unutmadık, kalbimizdesin! Şaban Arslan mezarı başında dualarla anıldı

Bir yıl önce gazetedeki odasında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden SABAH gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan ölümünün birinci yılında Samsun Kıranköy Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine Şaban Arslan'ın eşi Serpil, çocukları Esra, annesi Emine Arslan, yakınları, çalışma arkadaşları SABAH Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hülya Ünlü Mavigözlü ve Serap Oğur katıldı. Serpil Arslan eşinin mezarına çiçekler dikti. Şaban Arslan için dualar okundu. Serpil Arslan, aradan kaç yıl geçerse geçsin acının büyük olduğunu ve asla unutulmayacağını söyledi.

SABAH Gazetesi'nde uzun yıllar Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevinde bulunan ve daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan 3 Nisan 2023 tarihinde SABAH Gazetesi'ndeki odasında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetmişti. Ordu'nun Ünye ilçesinde doğan Şaban Arslan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü mezunuydu. Evli ve 2 çocuk babasıydı. 4 kitap kaleme aldı.