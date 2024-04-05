Gazze’deki akrabalarımız 24 saat oruç tutuyor

Türkiye'de öğrenim gören ve aileleri Gazze'de olan Filistinli öğrenciler, SABAH'a konuştu. Makine mühendisliği alanında doktora yapan Sami Yunus, "Ailem ve tüm akrabalarım Gazze'de. Onlarla iletişime geçmekte zorlanıyorum. Evimiz barkımız yok edildi. Durumları çok zor. Allah yardımcıları olsun, dua ediyoruz. Abimle haftada bir defa mesajlaşıyorum, yaşadıklarını öğreniyorum o kadar.Biz burada iftar yapıyoruz ama Gazze'deki insanlar iftarını yaptı mı, orucunu açtı mı bilemiyoruz. Aslında onlar zaten 24 saat oruç tutuyorlar" dedi. İletişim fakültesinde okuyan Abdurrahman Essar ise, "Gazze'de su ve gıda yokluğundan dolayı ölen çocuklar var. Gazze'deki herkes ailemiz, acıları acımız. Ramazanı buruk geçiriyoruz" dedi.