İsrail hesap verecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzelilerle Meclis'te düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Tarihin çok önemli dönemlerinden birinden geçildiğini belirten Kurtulmuş, Gazze'de insanlık tarihinin, modern zamanların gördüğü en büyük katliamlardan birinin yaşandığını söyledi. Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Açık bir soykırım işlenmekte. Binlerce insanın şehit olduğunu, binlerce ailenin hayattan koparıldığını, içinizden bazılarının yaralandığını, güçlükle Türkiye'ye getirildiğinizi, tedavi edilen kardeşlerimizi biliyorum. Abartısız şekilde söylenebilir ki, insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan birisi budur. Bu katliamlar artık insanlar tarafından lanetleniyor. İsrail'deki, katliamların suçluları inşallah en yakın zamanda uluslararası mahkemelerin önüne çıkarılarak hesap verecekleri günü bekliyorlar. Eşzamanlı olarak ne kadar büyük katliam yaşanıyorsa, diğer tarafta öyle büyük direniş ortaya konuyor. Filistin davasının kahramanları sürekli çoğalıyor, yeni kahramanlar filizleniyor."İftara katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Gazze'de aylardır tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yaşanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Bin 348'i Gazze'den tahliye edilen, 879'u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara'ya getirdik. Bunların bin 871'ine konaklama sağlıyoruz. Filistin İnsani Yardım bağış kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon lira toplandı. 7 Ekim'den bugüne kadar AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı. İnanıyoruz ki Karabağ gibi Filistin toprakları da işgalden kurtulacak" ifadesini kullandı.