Kaza şehidi astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de, cezaevi nakil aracının şarampole devrildiği kazada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Çullu'nun cenazesi dün öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Emine Çullu'yu oğlu Yusuf Mert (19) teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Nebi Çullu, son yolculuğuna uğurlandı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.